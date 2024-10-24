Убивший писательницу Кирсанову мужчина находился в РФ нелегально

Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, находился в России нелегально. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

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Ранее сообщалось, что гражданина, убившего Кирсанову, задержали на востоке Москвы. Против него возбудили дело по статьям об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений и нарушении неприкосновенности жилища.

Пьяный мигрант до смерти забил российскую писательницу Раису Кирсанову

«По предварительной информации, он нелегально находился в России», — сказал собеседник РИА Новости.

Напомним, что задержанный избил Кирсанову 19 октября в доме на Открытом шоссе, где она проживала. До этого жители дома звонили в полицию и сообщали, что подозрительный мужчина ходит по подъезду и стучит в двери квартир. Кирсанову госпитализировали и спустя несколько дней она скончалась от полученных травм. Свои действия мужчина объяснить не смог, предполагается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.