В Баку арестовали обвиняемого в убийстве бывшего актера русского драмтеатра

Суд в Баку арестовал Ислама Хадиева, обвиняемого в убийстве бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены Людмилы Ткач, предполагается, что преступление было совершено из корыстных побуждений. Об этом сообщила прокуратура Насиминского района Баку.

"Хадиев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.5 и 120.2.7 Уголовного кодекса Азербайджана ("Умышленное убийство двух и более лиц из корыстных побуждений") и на основании представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, в отношении него избрана мера пресечения в виде взятия под стражу", - говорится в сообщении.

В среду МВД Азербайджана сообщило об убийстве в Баку 85-летнего Иосифа Ткача и его жены 80-летней Людмилы Ткач. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления 51-летнего Ислама Хадиева.

Ткач находился на пенсии. Он также сыграл несколько ролей в кино, в частности в фильме "Граф Крестовский", снятом в России в 2004 году. Жена Ткача преподавала в одной из средних школ Баку, была удостоена звания "Заслуженный учитель Азербайджана".