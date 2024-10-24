В Москве арестовали двух фигурантов дела замначальника метрополитена

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте двух фигурантов дела о дачи взятки в отношении первого заместителя начальника московского метрополитена Дмитрия Дощатова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что среди арестованных есть и предполагаемый взяткодатель. Напомним, что Дощатого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Волынский А.С., один из арестованных фигурантов дела, обвиняется в даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере, а Васильев А.В. (второй арестованный фигурант) — только в мошенничестве.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева А.В. и Волынского А.С», — сообщили в суде.

Ранее Дмитрия Дощатов задержали по подозрению в получении взятки.