Убийство таксистки в Коркино: главное к этому часу
В городе Коркино Челябинской области в среду, 23 октября, погибла 40-летняя женщина, водитель такси. В городе вспыхнули беспорядки. «Рамблер» собрал основное к этому часу.
Подробности и возможные причины инцидента
Елена Сарафанова, мать двоих детей, после развода с мужем работала в такси. Вечером к ней сели двое пассажиров, 17-летний и 19-летний молодые люди. Между водителем и клиентами возник конфликт, который перерос в потасовку.
Один из пассажиров нанес женщине ножевые ранения. Затем молодые люди покинули место происшествия и попытались скрыться от правосудия.
По мнению бывшего мужа погибшей, причиной конфликта мог стать отказ Елены в выполнении заказа из-за неуважительного отношения пассажиров.
«Женщины-таксистки ночами там крайне редко работают. Я Лене тоже запрещал, она уволилась ради меня. Но мы развелись в прошлом году, и она снова вернулась в такси», — пояснил мужчина.
Задержание подозреваемого
Полиция разослала ориентировки на двух подозреваемых. Вскоре один из них, 17-летний подросток, был задержан. Второй спрятался в одном из домов, принадлежащих цыганской диаспоре.
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили о задержании подозреваемого в убийстве 40-летней местной жительницы.
В ведомстве отметили, что между пассажиром и водителем произошел конфликт во время поездки. В ходе ссоры подозреваемый нанес женщине не менее четырех колотых ранений в область грудной клетки.
Сход жителей Коркино
Жители челябинского города Коркино вышли на сход из-за убийства женщины. Они собрались возле дома, где предположительно спрятался 19-летний мужчина, потребовали выдать его.
Затем горожане предприняли попытку взять штурмом дом, в котором проживают представители цыганской диаспоры, разбили в нем окна.
Протестующие перевернули машины и подожгли два дома. Перевернутые автомобили также были подожжены, некоторые из них сгорели полностью.
Действия силовиков
На место беспорядков выдвинулись отряды СОБР и ОМОНа, сотрудники полиции и Следственного комитета.
Сотрудники Росгвардии задержали порядка 30 участников беспорядков в Коркине Челябинской области. Среди них протестующие и представители цыганской общины.
Позже задержания продолжились. По состоянию на 22:31 мск было задержано около 50 человек.
Реакция общественности
Жители Коркино рассказали, что цыгане вели себя в городе нагло, дерзко, мешали нормальной жизни горожан.
Люди выразили надежду, что после инцидента члены диаспоры научатся себя вести в соответствии с общественными нормами и законодательством Российской Федерации.
Действия цыганской диаспоры
Владельцы дома, который пытались взять штурмом, открыли стрельбу. Ранения получили два человека. Одному из них пуля попала в шею, второму в бедро. Оба сейчас больнице, их жизни ничего не угрожает.
В ходе обыска в частном доме, из которого велась стрельба, нашли гладкоствольное ружьё МР-133 с пистолетной рукояткой 12 калибра, пистолет и патроны.
Цыгане на фоне беспорядков начали массовую эвакуацию в соседний Еманжелинск, где находятся дома другого табора. По словам очевидцев, в некоторые машины садилось до 15 человек.
Действия региональных властей
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино, где люди вышли на сход после убийства местной жительницы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Семье погибшей женщине по поручению губернатора Челябинской области окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.
«Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии», — подчеркнули в правительстве.
В настоящее время ситуация в челябинском Коркино после убийства женщины-таксиста контролируемая, скопления людей не наблюдается, рассказали в пресс-службе муниципального округа.
В пятницу, 25 октября, местные власти проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма.