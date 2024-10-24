Убийство таксистки в Коркино: главное к этому часу

В городе Коркино Челябинской области в среду, 23 октября, погибла 40-летняя женщина, водитель такси. В городе вспыхнули беспорядки. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Подробности и возможные причины инцидента

Елена Сарафанова, мать двоих детей, после развода с мужем работала в такси. Вечером к ней сели двое пассажиров, 17-летний и 19-летний молодые люди. Между водителем и клиентами возник конфликт, который перерос в потасовку.

Один из пассажиров нанес женщине ножевые ранения. Затем молодые люди покинули место происшествия и попытались скрыться от правосудия.

По мнению бывшего мужа погибшей, причиной конфликта мог стать отказ Елены в выполнении заказа из-за неуважительного отношения пассажиров.

«Женщины-таксистки ночами там крайне редко работают. Я Лене тоже запрещал, она уволилась ради меня. Но мы развелись в прошлом году, и она снова вернулась в такси», — пояснил мужчина.

Задержание подозреваемого

Полиция разослала ориентировки на двух подозреваемых. Вскоре один из них, 17-летний подросток, был задержан. Второй спрятался в одном из домов, принадлежащих цыганской диаспоре.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили о задержании подозреваемого в убийстве 40-летней местной жительницы.

В ведомстве отметили, что между пассажиром и водителем произошел конфликт во время поездки. В ходе ссоры подозреваемый нанес женщине не менее четырех колотых ранений в область грудной клетки.

Сход жителей Коркино

Жители челябинского города Коркино вышли на сход из-за убийства женщины. Они собрались возле дома, где предположительно спрятался 19-летний мужчина, потребовали выдать его.

Затем горожане предприняли попытку взять штурмом дом, в котором проживают представители цыганской диаспоры, разбили в нем окна.

Протестующие перевернули машины и подожгли два дома. Перевернутые автомобили также были подожжены, некоторые из них сгорели полностью.

Действия силовиков

На место беспорядков выдвинулись отряды СОБР и ОМОНа, сотрудники полиции и Следственного комитета.

Сотрудники Росгвардии задержали порядка 30 участников беспорядков в Коркине Челябинской области. Среди них протестующие и представители цыганской общины.

Позже задержания продолжились. По состоянию на 22:31 мск было задержано около 50 человек.

Реакция общественности

Жители Коркино рассказали, что цыгане вели себя в городе нагло, дерзко, мешали нормальной жизни горожан.

Люди выразили надежду, что после инцидента члены диаспоры научатся себя вести в соответствии с общественными нормами и законодательством Российской Федерации.

Действия цыганской диаспоры

Владельцы дома, который пытались взять штурмом, открыли стрельбу. Ранения получили два человека. Одному из них пуля попала в шею, второму в бедро. Оба сейчас больнице, их жизни ничего не угрожает.

В ходе обыска в частном доме, из которого велась стрельба, нашли гладкоствольное ружьё МР-133 с пистолетной рукояткой 12 калибра, пистолет и патроны.

Цыгане на фоне беспорядков начали массовую эвакуацию в соседний Еманжелинск, где находятся дома другого табора. По словам очевидцев, в некоторые машины садилось до 15 человек.

Действия региональных властей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино, где люди вышли на сход после убийства местной жительницы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Семье погибшей женщине по поручению губернатора Челябинской области окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.

«Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии», — подчеркнули в правительстве.

В настоящее время ситуация в челябинском Коркино после убийства женщины-таксиста контролируемая, скопления людей не наблюдается, рассказали в пресс-службе муниципального округа.

В пятницу, 25 октября, местные власти проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма.