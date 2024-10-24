В Коркинском округе сообщили о контролируемой ситуации

В Коркино, где ранее поступили сообщения о массовых выступлениях горожан на фоне информации об убийстве местной жительницы, ситуация полностью контролируемая, толпа разошлась, сказали ТАСС в пресс-службе главы Коркинского округа.

"На данный момент никаких задержаний не происходит, ситуация полностью контролируемая, толпа людей разошлась. Создан оперативный штаб, здесь дежурят правоохранительные органы, службы экстренного реагирования, чтобы не случилось за ночь никаких инцидентов. Ситуация полностью контролируемая, толпы нет никакой. Пока информации [о пострадавших] нет", - сообщил собеседник агентства.

В городе Коркино начались беспорядки после убийства таксистки