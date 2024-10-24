В городе Коркино начались беспорядки после убийства таксистки
В городе Коркино в Челябинской области начались беспорядки после убийства 40-летней Елены Сарафановой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В минувшую среду, 23 октября, в городе Коркино нашли тело водителя такси.
По версии следствия, женщину зарезал 17-летний пассажир, которого она подвозила. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело.
Вместе с тем, в деле имеется второй подозреваемый — 19-летний молодой человек, пояснили журналисты.
Местные жители, возмущенные убийством Сарафановой, попытались захватить мужчину, совершили попытку ворваться в дом, где он скрывается. Владельцы здания забаррикадировались, открыли стрельбу по горожанам, ранили двух человек.
На место происшествия экстренно прибыл ОМОН. После входа стражей порядка в дом стрельба прекратилась.
В Коркино силовики начали задерживать людей на фоне цыганского погрома
В настоящее время силовики сдерживают собравшихся от самосуда. Люди начинают устраивать беспорядки: переворачивают и поджигают машины.