В городе Коркино начались беспорядки после убийства таксистки

В городе Коркино в Челябинской области начались беспорядки после убийства 40-летней Елены Сарафановой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В минувшую среду, 23 октября, в городе Коркино нашли тело водителя такси.

По версии следствия, женщину зарезал 17-летний пассажир, которого она подвозила. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, в деле имеется второй подозреваемый — 19-летний молодой человек, пояснили журналисты.

Местные жители, возмущенные убийством Сарафановой, попытались захватить мужчину, совершили попытку ворваться в дом, где он скрывается. Владельцы здания забаррикадировались, открыли стрельбу по горожанам, ранили двух человек.

На место происшествия экстренно прибыл ОМОН. После входа стражей порядка в дом стрельба прекратилась.

В Коркино силовики начали задерживать людей на фоне цыганского погрома

В настоящее время силовики сдерживают собравшихся от самосуда. Люди начинают устраивать беспорядки: переворачивают и поджигают машины.