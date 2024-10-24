В Росгвардии прокомментировали инцидент с нападением на колонну в Чечне

Неизвестные совершили нападение на колонну Росгвардии в пригороде Грозного. Один человек погиб, один пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в четверг, 24 октября, в станице Петропавловская Грозненского района республики.

«В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», — разъяснили в пресс-службе.

Злоумышленники использовали автоматическое оружие. Они выпустили несколько очередей и скрылись.

На месте происшествия работают следователи. Нападавших разыскивают.