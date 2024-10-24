Нападение на Росгвардию в Чечне: теракт, сколько жертв, что известно

В Чечне 24 октября расстрелян грузовик с бойцами Росгвардии, сообщают СМИ и Telegram-каналы. Сколько погибших и раненых в результате инцидента, что там произошло, что известно о теракте?

Когда и где произошло нападение на Росгвардию

24 октября Telegram-канал Baza сообщил о нападении неизвестных на грузовик «Урал» Росгвардии.

«Нападение на росгвардейцев произошло около 12 часов в станице Петропавловская Грозненского района республики. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Преступники скрылись», — сообщил канал.

Станица Петропавловская находится в 15 км от Грозного. К югу от населенного пункта находится извилистая река Сунжа, по берегам которой расположены леса. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск нападавших в этом районе. Автомобиль двигался в направлении селения Беркарт-Юрт.

Сколько жертв после нападения на Росгвардию в Чечне

Первым о нападении на машину Росгвардейцев под станицей Петропавловской сообщил известный антироссийский источник, чеченский автор которого скрывается за рубежом. Тот же источник опубликовал фото и видео с места преступления.

Антироссийский канал в Telegram сообщил, что в ходе нападения были убиты трое росгвардейцев. Эта информация не подтверждается ни другими источниками, ни опубликованными фото. По данным Baza, при нападении один сотрудник погиб, другой был ранен. ТАСС также сообщает об одном погибшем.

«В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», – говорится в сообщении агентства.

Стрелки скрылись, местные силовики прочесывают местность. Убитый военнослужащий был опознан как Дмитрий В.

Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что военный автомобиль относится к воинской части Росгвардии в Урус-Мартане. Такие выводы авторы канала делают, исходя из фото шеврона, предположительно, погибшего военнослужащего.