Генконсульство РФ прокомментировало нападение на россиян в Анталье
Правоохранительные органы турецкой Антальи проводят расследование в связи с инцидентом с россиянами, которые подверглись нападению в одном из отелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу генконсульства РФ.
Инцидент произошел 22 октября в одном из отелей городка Гёчек.
Группа россиян обратилась в генконсульство в связи с тем, что на них напала группа неизвестных лиц, уточнили дипломаты.
Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь В дипмиссии пояснили, что сотрудники находятся в контакте с потерпевшими и турецкой стороной.
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В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование причин и обстоятельств ЧП.