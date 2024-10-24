Генконсульство РФ прокомментировало нападение на россиян в Анталье

Правоохранительные органы турецкой Антальи проводят расследование в связи с инцидентом с россиянами, которые подверглись нападению в одном из отелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу генконсульства РФ.

Инцидент произошел 22 октября в одном из отелей городка Гёчек.

Группа россиян обратилась в генконсульство в связи с тем, что на них напала группа неизвестных лиц, уточнили дипломаты.

Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь В дипмиссии пояснили, что сотрудники находятся в контакте с потерпевшими и турецкой стороной.

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В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование причин и обстоятельств ЧП.