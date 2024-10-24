В Чечне совершено вооруженное нападение на сотрудников Росгвардии

Неизвестные злоумышленники совершили в Чеченской Республике вооруженное нападение на сотрудников Росгвардии. Один человек погиб, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Инцидент произошел в станице Петропавловская Грозненского района республики.

Официальных комментариев от руководства республики пока не поступало.

По предварительным данным, один военнослужащий погиб, один получил ранения.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Преступники скрылись.