Мошенники выманили у пенсионерки свыше 14 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 73-летней пенсионерки свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, накануне в полицию обратилась уроженка города Мичуринска Тамбовской области, которая проживает в Петербурге на Коломяжском проспекте. Она сообщила, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они сказали ей, что необходимо закрыть старые банковские счета и положить деньги на новые и безопасные.

Пенсионерка доверившись им сняла со своих карт и передала курьерам 13,1 миллионов рублей, 11,4 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей по нынешнему курсу) и 2,4 тысячи евро (232,1 тысячи рублей).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент правоохранители ищут аферистов и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники выманили у 67-летнего жителя Пензы 7,5 миллионов рублей. Аферисты представились сотрудниками силового ведомства, сообщив пенсионеру, что на его имя пытаются оформить кредит, средства с которого потом передадут запрещенным в РФ организациям. В связи с этим мошенники посоветовали ему отправить деньги на «безопасный счет».