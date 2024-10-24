Блогера Малахова приговорили к двум годам колонии

Хамовнический суд Москвы в четверг приговорил блогера Вячеслава Малахова к двум годам колонии по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд признал виновным Малахова по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) и назначил ему наказания в виде двух лет колонии общего режима", - сообщил собеседник агентства.

Также ему запретили в течение двух лет администрировать сайты и страницы в интернете.

Поводом для уголовного преследования послужил один из постов блогера в его Telegram-канале "Дореволюционный советник". В августе прошлого года Малахов был оштрафовал на 30 тыс. рублей по административной статье о дискредитации армии.

В июле того же года его на три недели поместили в психиатрическую больницу в Ульяновске из-за конфликта с проводницей поезда, в котором он ехал.