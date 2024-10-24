Житель Петербурга отстрелил нос соседу из сигнального пистолета

Пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу сообщает, что в Калининском районе города был задержан 50-летний мужчина, который отстрелил нос соседу из сигнального пистолета.

Отмечается, что задержанный стрелял из сигнального пистолета в подъезде жилого дома по Светлановскому проспекту. В какой-то момент один из жильцов подъезда набросился на него, после чего задержанный выстрелил нападавшему в лицо. В результате пострадавший лишился кончика носа.

Согласно имеющимся данным, пострадавший был госпитализирован. Мужчину с пистолетом задержали, а оружие было отобрано. В данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пожилой мужчина из Екатеринбурга обстрелял соседа из-за шума.