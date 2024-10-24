Задержана глава администрации Зернограда

В Зернограде Ростовской области задержана глава администрации городского поселения Ирина Полищук. Об этом сообщает издание «Блокнот». Газета.Ru

По данным источника, в отношении Полищук возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Lenta.ru

По версии следствия, Полищук приняла работы, которые не соответствовали техзаданию госконтракта, вместо ямочного ремонта в один из месяцев подрядчик осуществил грейдирование с использованием щебня муниципалитета, а не исполнителя работ. ТАСС