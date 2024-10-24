Всю недвижимость Блиновской выставили на продажу

Недвижимость блогера Елены Блиновской выставили на продажу, чтобы за этот счет покрыть долги женщины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что защита Блиновской предпринимает все меры для ускорения этого процесса — в данный момент блогер остается должна налоговой службе 1 миллиард 159 миллионов 589 тысяч 906 рублей 06 копеек. При этом сегодняшнее заседание по делу Блиновской было отложено, а ее адвокаты таки и не приехали в здание суда.

Напомним, что в 2023 году Блиновскую обвинили в неуплате 906 миллионов рублей налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Ее муж получил аналогичные обвинения, а также был признан соучастником преступлений жены.

Ранее стало известно, что муж Елены Блиновской стал снайпером.