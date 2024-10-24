Обвиняемый в похищении певца Руссо вышел на свободу

Владимира Шестопалова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо, освободили из-за истечения срока меры пресечения и отсутствия адвоката на заседании, такое решение вынес Пресненский суд Москвы.

Суд отложил судебное заседание по делу о похищении певца Авраама Руссо на 28 октября 2024 года. Шестопалов был освобожден из-под стражи из-за истечения срока меры пресечения, передает ТАСС. Как сообщили в суде, адвокат Шестопалова не явился в суд, что сделало невозможным продление ареста.

Шестопалов находился под арестом с сентября, спустя почти шесть лет после объявления его в федеральный розыск. Он обвиняется по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Другие участники этого дела уже были осуждены и получили различные тюремные сроки: Заур Марданов – 7 лет, Эльяр Дамиров – 5 лет, Владимир Гусаков – 6 лет.

Руссо похитил в 2004 году бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, он удерживал его в ресторане «Прага». Певцу угрожали и требовали отменить концерты. В 2006 году на Руссо было совершенно покушение, в результате чего погиб его охранник.

До этого бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву предъявили обвинение в покушении на горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых, совершенное в 1996 году. Заказчиком нападения, по версии следствия, выступал Исмаилов, который спорил с братьями за Черкизовский рынок. Эльдукаеву также инкриминировали участие в покушении в 2004 году на певца Авраама Руссо, совершенное по заданию Исмаилова. В марте одного из подозреваемых в похищении Руссо в 2004 году, Заура Марданова, освободили от наказания по истечению срока давности.