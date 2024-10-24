Житель Омска убил гостя на своей свадьбе, ему грозит десять лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии обвинения, 33-летний местный житель вечером 19 мая 2024 года в ресторане Омска нанес одному из своих гостей два удара рукой в область живота и спины. По словам жениха, причиной его действий стало некорректное поведение гостя на свадебном торжестве. Он заявил, что тот, злоупотребив алкоголем, начал нецензурно выражаться в адрес других приглашенных, бросаться в них закусками и пытался повредить имущество заведения. После этого жених стал выводить гостя из помещения с целью отправить домой и во время этого нанес ему телесные повреждения, от которых он спустя три дня в больницы скончался.

«В прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в тексте.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину в случившемся частично. На следующем судебном заседании в Куйбышевском районном суде Омска ему предоставят последнее слово