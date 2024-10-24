Появились новые подробности инцидента с Гуфом в бане

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) устроил потасовку в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Пострадал один человек, ему потребовалась медицинская помощь, пишут «Известия».

После драки в полицию поступили два звонка. Первым в отделение позвонил пострадавший — сотрудник патрульно-постовой службы Михаил. Затем обратилась директор бани. Она рассказала, что Гуф и его компания отказались оплачивать услуги на 78 тысяч рублей

Журналисты отметили, что Долматов и его друзья арендовали банный комплекс, внесли предоплату, пообещали щедро заплатить за услуги. После отдыха получили чек, но он показался рэперу слишком большим и он устроил скандал.

Администратор бани вызвала своего родственника. Гуф вступил с ним в словесную перебранку, а затем избил его. Кроме того, музыкант отобрал у мужчины телефон с тем, чтобы тот не мог вести съемку.

На место ЧП прибыли карета полицейские. Дебоширов доставили в отделение, а затем в больницу, где у Михаила диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.

Гуф также до сих пор находится в клинике. Близкие решают вопрос о помещении рэпера в рехаб.

Ранее сообщалось, что рэперу грозит административная статья за отказ от медицинского освидетельствования на состояние наркотического и алкогольного опьянения после драки у бани в Подмосковье.