Чиновник выбросил в окно 2,5 млн рублей при задержании в Петербурге

Зампред комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин задержан по подозрению в получении взятки в 2,5 млн рублей. Об этом сообщил городской главк СК России, опубликовав кадры задержания.

«УФСБ России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Комитета по транспорту города Санкт-Петербурга Ягудина Р.А. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», - говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, Ягудин договорился со своим знакомым о получении через него взятки в размере 2,5 миллионов рублей «за содействие в заключении госконтракта». И 23 октября получил деньги в размере 2,5 млн рублей.

В Следкоме отметили, что операция проводилась под контролем силовиков и, «увидев приближающихся к нему сотрудников регионального Управления ФСБ России, Ягудин выбросил полученные им деньги на проезжую часть и попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан».

На видео, опубликованном СК России, представитель правоохранительные органов брызгает на руки подозреваемого и при свете специального фонарика показывает, что на них есть отметки от купюр.

Также следователи провели обыск у чиновника, изъяв около 30 млн в рублях и иностранной валюте и дорогостоящие ювелирные украшения.

Ранее по делу о взятке при госзаказе для Минобороны РФ был арестован гендиректор АО «Княгининская швейная фабрика» Александр Свистунов. По данным следствия, в 2017 году глава фабрики передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику четыре миллиона рублей. Сам Демчик был арестован в августе, на тот момент он занимал должность заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания».