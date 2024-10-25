В Башкирии двухлетняя девочка вернулась из детского сада с сильным ожогом

В Башкирии двухлетняя девочка опрокинула на себя чай в детском саду и получила сильный ожог. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел во время ужина в детском саду №10 города Стерлитамака. По словам заведующей дошкольной организацией, двухлетняя девочка опрокинула на себя горячий чай.

Медсестра оказала ребенку первую помощь на месте, наложив стерильную повязку. Родители отвезли девочку в больницу.

Мать пострадавшей дошкольницы рассказала, что дочь ходила в детский сад всего три недели. Сейчас ребенок с ожогом второй степени находится дома.

До этого ребенка придавило упавшим шкафчиком в раздевалке младшей группы в детском саду в Кабардино-Балкарии. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, девочка была госпитализирована.