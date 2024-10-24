Эксперт оценил инцидент с нападением на российских туристов в Турции

Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с нападением на россиян возле их отеля в Турции.

Вечером 23 октября российских туристов избили возле премиум-отеля Rixos Premium Göcek в Турции, передавал Telegram-канал Shot. Как рассказал пострадавший по имени Филипп, он с женой и парой друзей возвращался из ресторана в пятизвездочный отель. В трех минутах от гостиницы они заметили ехавший на встречу скутер с пьяным водителем. Турки стали материться и махать кулаками, и когда россиянин с другом решили дать отпор, из темноты вышла группа из еще шести молодых парней. Отмечается, что один из местных бросил бутылку в девушку — осколки попали ей в грудь. Другу Филиппа сломали руку. Туристам удалось вырваться и добраться до отеля. При этом скорая и полицейские приехали лишь спустя 30 минут.

К сожалению, подобные ситуации не единичны – они встречаются достаточно часто, и в них страдают как россияне, так и турки. При этом виновными в таких происшествиях бывают представители обеих сторон. Были даже случаи, когда российские туристы собирались в коалицию и «воевали» с охраной отелей и так далее. И если речь идет о наших туристах, то им следует понимать, что, когда они находятся в гостях, - им следует соблюдать нормы, правила и приличия той страны, где они отдыхают. В то же время жители тех стран, где отдыхают наши граждане, также должны достаточно лояльно относиться к россиянам… Но полной картины произошедшего в Турции пока нет, поэтому говорить о виновности какой-либо из сторон сейчас сложно. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Вместе с тем эксперт удивился отсутствию турецких полицейских возле гостиницы, которые могли бы вмешаться и остановить драку.

«Гечек – это премиальная турецкая локация, там, к примеру, расположено множество дорогих бутиков. Поэтому у меня возникает вопрос – где была полиция? В туристических регионах Турции постовые и охранники обычно стоят практически на каждом углу. Но сейчас конец сезона, возможно, они подрасслабились. Полагаю, если инцидент получит огласку в Турции, то местная жандармерия усилит охрану в Гечеке», - заявил он.

Мельник подчеркнул, что нападения на российских туристов на территории их отелей в Турции практически невозможны.

«Отель отвечает за гостей в пределах своей территории. Однако, как только гость покидает территорию отеля – вся ответственность ложится на него. Отели уже не могут контролировать такие ситуации, они не могут приставить охранников к своим клиентам, какими бы состоятельными они ни были. И звездность отеля здесь ни при чем – подобный инцидент мог произойти как возле трехзвездочного отеля, так и возле «премиальной пятерки», такой как Rixos Premium Göcek. Это никак не связано», - сказал собеседник.

Инцидент возле отеля в Турции не отразится на привлекательности данного направления среди россиян, считает эксперт.

«Такие происшествия у нас, к сожалению, быстро забываются. Кроме того, здесь есть другой важный момент – Турция была и остается единственным направлением для семейного отдыха, где предоставляется проживание у моря с системой «все включено» за не очень большие деньги. Страны-конкуренты Турции предлагают либо очень низкий уровень сервиса — это, например, Египет, либо предлагают хороший сервис, но по более высоким ценам — это, например, ОАЭ. Так что вероятность того, что после произошедшего российским туристам властями будет рекомендовано не посещать Турецкую Республику, близится к нулю», - отметил Мельник.

Популярные отели Турции ранее рассказали о зимних концепциях.