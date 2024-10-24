Москвич угрожал машинисту игрушечным пистолетом и попал на видео

Мужчину, подошедшего к машинисту московского метро с игрушечным пистолетом, привлекут к уголовной ответственности за угрозу убийством. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным прокуратуры, агрессивно настроенный 43-летний пассажир вышел из вагона на станции «Люблино», достал игрушечный пистолет и направил его на машиниста, который находился в кабине. Параллельно с этим мужчина высказал в адрес машиниста угрозы убийством.

Позже пассажир объяснил, что ему не понравилось, как машинист управлял поездом. Был ли мужчина задержан, не уточняется.

Ранее в управлении полиции по Ленинградской области начали разбирательство из-за 14-летнего подростка, который угрожал 13-летнему школьнику игрушечным пистолетом. Их конфликт произошел в парке из-за девочки. Угрожавшего подростка доставили в отдел полиции.