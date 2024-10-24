Пьяный мигрант до смерти забил российскую писательницу Раису Кирсанову

Зверски убита 78-летняя советская российская писательница, педагог, доктор искусствоведения и крупнейший эксперт по истории русского национального костюма Раиса Кирсанова. Российская газета

«Пьяный гражданин Киргизии… отправился гулять по подъездам домов на Открытом шоссе… Квартира Кирсановой оказалась не заперта», — передает ИА Regnum. Мигрант жестоко избил пенсионерку, а потом лег спать в ее квартире. Полицейские, вызванные соседями, услышавшими шум, застали женщину еще живой. Ее срочно доставили в реанимацию, но женщина скончалась, не приходя в сознание. Ura.Ru

Мигрант задержан. Заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. News.ru