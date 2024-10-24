Расправившуюся с дочерью из-за плача молодую россиянку отправили на лечение

В Москве суд отправил на принудительное лечение 18-летнюю мать, расправившуюся с малолетней дочерью из-за плача. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

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Подсудимую поместят в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Установлено, что 31 декабря 2023 года во время купания ребенок начал плакать, чем разозлил мать. Тогда она окунула дочь в воду и держала ее в таком положении около минуты, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого мать спрятала детское тело в коляску и поставила ее на балкон.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подсудимая страдает хроническим психическим расстройством.

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