Двухлетний мальчик погиб в Москве от травм после падения телевизора

Двухлетний мальчик в столице скончался из-за тяжелых травм головы после падения на него телевизора. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил источник «Известий».

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Трагедия случилась в квартире на улице Ереванская 17 августа. Врачи скорой помощи доставили ребенка в больницу, где он провел более двух месяцев.

Медикам не удалось спасти мальчика, 23 октября он умер, сказано в статье.

Обстоятельства произошедшего изучат следователи.

Девочка, пострадавшая от нападения собак в поселке Чульман в Якутии, умерла. Об этом 9 октября сообщило Министерство здравоохранения республики. Отмечается, что врачи боролись за ее жизнь, но из-за полученных несовместимых с жизнью травм ребенок скончался.