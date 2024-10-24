Отказавшегося танцевать лезгинку подростка обвинили в изнасиловании

Подросток, которого сверстник ранее избил в городе Нелидово Тверской области, задержан по подозрению в изнасиловании девушки с умственной отсталостью, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, именно это стало причиной, по которой 14-летнему школьнику «забили стрелку». При этом во время избиения от подростка требовали станцевать лезгинку и искупаться в луже. Нападавший ничего не говорил об изнасиловании, пока наносил удары.

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По предварительным данным, 15 сентября школьник с 17-летним товарищем встретил на улице 20-летнюю местную жительницу. Оба знали, что у девушки диагностирована умственная отсталость, из-за чего она не могла бы дать отпор в случае нападения. Подростки заманили девушку в заброшенный дом и поочередно надругались над ней. Позже об этом стало известно в городе, из-за чего группа сверстников вызвала юного насильника на разговор.

Против 16-летнего подростка, который избивал школьника, завели дело о хулиганстве. В отношении избитого ведется разбирательство по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Изначальной версией конфликта была версия, согласно которой пострадавший отказывался вставать на колени, чтобы попросить прощения. В результате один из школьников избивал подростка ногами, применял к нему бойцовские приемы, бил по лицу.