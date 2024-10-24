Адвокаты не приехали в суд к Елене Блиновской

Адвокаты блогера Елены Блиновской не приехали в Савеловский районный суд Москвы на очередное заседание по уголовному делу "королевы марафонов".

На заседании было оглашено ходатайство защитников о переносе слушаний. Представитель прокуратуры заявил протест, однако суд ходатайство удовлетворил. Доставленную на заседание Елену Блиновскую сопроводят обратно в следственный изолятор.

Напомним, что Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.