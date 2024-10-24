Пьяный мигрант до смерти забил российскую писательницу Раису Кирсанову

Зверски убита 78-летняя советская российская писательница, педагог, доктор искусствоведения и крупнейший эксперт по истории русского национального костюма Раиса Кирсанова.

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Пожилую женщину забил до смерти приезжий из Киргизии по имени Акылбек, после чего мигрант лег спать в ее квартире. Об этом пишет сегодня ИА Регнум.

Отмечено, что гражданин Киргизии, приехав в Москву, встретился со своим другом "по вопросу трудоустройства", а узнав, что работы для него нет, "залил" горе спиртным и, "дойдя до невменяемого состояния, отправился гулять по подъездам домов на Открытом шоссе, дергая ручки квартир". К несчастью, квартира Кирсановой по случайности оказалась не заперта - и мигрант ворвался в жилье пенсионерки.

В экстренные службы позвонили соседи женщины, услышав шум.

По информации от источника ИА, прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили в квартире писательницы "39-летнего мигранта в неадекватном состоянии" и сильно избитую хозяйку. Кирсанову экстренно госпитализировали в нейрореанимацию, но спасти не смогли - несмотря на все усилия медиков: от нанесенных мигрантом зверских побоев, в том числе - по голове, пенсионерка скончалась, не приходя в сознание.

В отношении Акылбека возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Сам подозреваемый утверждает, что ничего не помнит и мотивы своего поступка объяснить не может. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Раиса Кирсанова родилась в 1945 году. Она автор множества книг и монографий. Была ведущим научным сотрудником сектора русского искусства Нового и Новейшего времени в Государственном институте искусствознания, с 1993 года преподавала в Театральном училище имени Щукина. Лауреат ряда наград.