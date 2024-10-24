Пожар произошел в отеле Carlton вблизи Красной площади

В отеле The Carlton Moscow, который расположен вблизи Красной площади, произошел пожар. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, загорелась мебель в массажном кабинете на -1 этаже. Как отмечается, десять человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», очевидцы сообщают об автомобилях пожарных, скорых и полиции у гостиницы. В МЧС Москвы сообщили, что горели вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. Как утверждается, пожар удалось потушить.

В середине октября СМИ узнали, что в гостинице Metropol, расположенной в центре Москвы, произошел пожар. В МЧС позднее сообщили, что сотрудники службы ликвидировали возгорание. Как утверждалось, в гостинице на Театральном проезде при сварочных работах загорелся короб вентиляции. Пожар на 0,5 квадратах потушили 22 сотрудника МЧС России.

Также ранее в здании сталинского высотного дома, расположенного на Садовой-Спасской улице, зафиксировали пожар. Возгорание зафиксировали на крыше 10-этажной части здания. По информации СМИ, в последнее время в высотке проводилась реконструкция. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.