В Екатеринбурге спустя 30 лет раскрыли изнасилование и убийство двух девочек

В 1994 году были найдены тела двух 13-летних девочек со следами удушения и колото-резаными ранами в водоеме недалеко от Чусового тракта.

В Екатеринбурге раскрыли дело об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек, совершенное в 1994 году. Их тела были найдена со следами удушения и колото-резаными ранами в водоеме недалеко от Чусового тракта. Об этом сообщают в пресс-службе городской мэрии.

– Злодеев задержали вчера, 23 октября 2024 года, то есть спустя более чем 30 лет после совершения преступления. Сейчас они в ИВС УВД Екатеринбурга, дают показания, – говорится в сообщении.

Известно, что один из задержанных является успешным бизнесменом с недвижимостью и дорогими машинами. Он владеет салоном красоты и магазином одежды. Его друг же напротив, не раз был судим и пробыл в колонии половину жизни. В момент преступления задержанным было по 18 лет.

– Оба персонажа в середине 90-х от обвинений в убийстве были «отмазаны» несмотря на найденные улики – окровавленную одежду, кровь в машине и следы биологических жидкостей на трупах, – дополняют в пресс-службе мэрии.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что суд продлил арест тагильчанину, обвиняемому в убийстве 11-летней школьницы.