В деле экс-замминистра Яновского появился еще один фигурант

Замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова задержали и доставили в полицию по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в деле идет речь о мошенничестве во время ликвидации угольных шахт. Источник «Интерфакса» заявил, что с Мочальниковым «ведутся следственные действия» по тому же делу, по которому был задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский.

По данным «Коммерсанта», прямой ущерб по делу оценивается в 500 миллионов рублей, а косвенный - более чем в 12 миллиардов. Источник «Интерфакса» ожидает, что следователи в ближайшее время предъявят фигурантам дела обвинения.

Мочальников занял пост замглавы Минэнерго весной 2022 года. До этого он был директором департамента угольной и торфяной промышленности министерства.