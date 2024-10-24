Цыганский бунт: кто напал на спасенных из рабства под Ростовом

Толпа цыган напала на отдел полиции в Ростовской области, пытаясь освободить фермера-рабовладельца. Что там произошло, кого пытались вызволить цыгане, что происходило на хуторе Слава Труда?

Почему цыгане напали, кого пытались освободить

Don Mash сообщил, что толпа атаковала отдел в Аксайском районе Ростовской области после задержания местного фермера по имени Радж Лиманский. Табор пришел к отделению полиции перед очной ставкой с Лиманским и бывшими «рабами» — незадолго до этого группу людей освободили из заключения с фермы на хуторе Слава Труда.

«Сначала заступники кричали, что все обвинения — ложь, а следом угрожали снова отправить людей на поля. После этого некоторым потерпевшим стало страшно давать показания о том, как их спаивали и держали в заточении без денег, документов и связи», — пишет Don Mash.

44-летний Радж Лиманский известен как Виталий или Батя. Telegram-канал SHOT пишет, что в прошлом он успел поработать механиком-наладчиком и слесарем, побывал в психиатрической клинике, откуда сбежал, и несколько раз был объявлен в федеральный розыск.

Что за дело о рабстве на хуторе Слава Труда

19 октября российское движение против рабства «Альтернатива» рассказало в своем Telegram-канале о рабовладельческой ферме Раджа Лиманского в Ростовской области. Им удалось вместе с полицией спасти 18 человек, попавших в трудовое рабство.

После освобождения людей Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье «Использование рабского труда». Глава СК РФ Александр Бастрыкин приказал доложить ему по данному делу.

«Абсолютно скотские условия жизни. <...> Мы нашли лишь одного человека, водителя по имени Алексей, которому что-то платили, но и жил он отдельно. Остальные же трудились на полях бесплатно, последнее время занимались сбором пастернака и перебиранием лука. <...> По словам „работников“, к концу летнего сезона контролировать их почти перестали, как и избивать за непослушание. Многие смогли сбежать самостоятельно», — пишет «Альтернатива».

«По всему Ростову на каждом столбе расклеены объявления — рабочий/работный дом, трехразовое питание и т. д., а потом вот...» — пишут в комментариях в канале «Альтернативы».

Много ли людей держат в рабстве в России

Рабовладельческие фермы время от времени выявляют в различных регионах России. Некоторые из них держат цыгане. Их жертвами, по оценке «Альтернативы», становятся социально неблагополучные люди, алкоголики, наркозависимые, без определенного места жительства, а также недавно освободившиеся из тюрьмы.

Так, в сентябре волонтерам «Альтернативы» удалось освободить из рабства на цыганской ферме в Тульской области попавшего в трудовое рабство ветерана СВО — мужчина ушел на фронт из мест заключения, завершил свой контракт, освободился и попался цыганам.

С фермы в Тульской области удалось освободить 10 человек. Некоторые отказались уехать. По их словам, помощь волонтеров им не нужна и у цыган они живут «как у Христа за пазухой»: есть простая работа, питание и спирт.

Тульское издание MySlo отмечает, что согласно исследованию международной правозащитной организации Walk Free в настоящий момент 49,6 млн человек в мире находятся в рабстве. Из них почти 2 млн приходится на Россию.

«Альтернатива» указывает, что в первом полугодии 2024 года в России осудили 44 человека по статье 127 УК (незаконное лишение свободы), трех человек осудили за торговлю людьми (ст. 127.1 УК), трех человек осудили за использование рабского труда (ст. 127.2 УК).

Какие еще инциденты с цыганами происходят в России

Telegram-канал «Многонационал» 24 октября сообщил об убийстве женщины-таксиста в городе Коркино Челябинской области. Известно, что последними ее пассажирами стали два молодых цыгана, их объявили в розыск.

«Последний вызов у нее был в частный дом [в Коркино], откуда постоянно вызывают. Я и сам туда ездил. С сегодняшнего дня наши таксисты с цыганами не работают», — рассказал коллега убитой.

Между тем в Перми после цыганской свадьбы зафиксированы две вспышки кори. Местный Роспотребнадзор сообщил, что источником стал человек, который приехал на свадьбу из Нижнего Тагила. С 21 сентября по 12 октября было выявлено 16 случаев, оказалось, что все заболевшие не были привиты. В Роспотребнадзоре отметили, что всех вакцинировали.