Появились подробности нападения на полицейских в Краснодаре

Стали известны подробности нападения на полицейских в Краснодаре. Как сообщает Telegram-канал «112», 33-летнего уроженца Башкирии Марата А. и его 32-летнего земляка Артура Б. заметили у гаражей на улице Лузана, когда те искали закладку.

По информации канала, увидев экипаж ППС, мужчины бросились бежать, однако сотрудники полиции догнали их. Тогда они признались, что хотели забрать наркотическое вещество из тайника. После этого злоумышленники снова попытались убежать. Басырова удалось скрутить одному из полицейских. Второй бросился за Абдюшевым, но тот оказал сильное сопротивление: жестко избил младшего лейтенанта, похитил табельное оружие и телефон, после чего скрылся.

Сейчас подозреваемого разыскивают. Известно, что он уже 4 года находится в федеральном розыске за мошенничество.

Напомним, что инцидент произошел 24 октября. Из-за произошедшего в городе объявили план «Перехват». В связи с этим выезды из города были перекрыты, а на дорогах образовались пробки.