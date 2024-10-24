Суд изменил срок экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Мосгорсуд заменил реальное наказание экс-заместителю министра просвещения Марине Раковой на условный срок с испытательным сроком в 5 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в марте Никулинский суд Москвы приговорил экс-замминистра к 5 годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей. Тогда ее оставили на свободе до вступления приговора в силу. По этому же делу экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев получил 4 года лишения свободы условно.

Кроме них в деле фигурировали бывший проректор РАНХиГС Иван Федотов, экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Все они получили условные сроки — от 3 до 4,5 лет. Также обвиняемым назначили штрафы и запрет занимать управленческие должности на госслужбе на разное время.

Как установил суд, соучастники фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС. Кроме того, они похищали бюджетные деньги на договорах с «Шанинкой», которые предназначались для реализации федерального проекта «Учитель будущего». Подсудимых обвиняли в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).