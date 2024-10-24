В Прикамье убийца заставил очевидцев закопать тело жертвы

В Пермском крае суд признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 105 УК РФ (убийство).

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденный распивая спиртное в квартире своего знакомого. Между мужчинами возникла ссора. Осужденный нанес своему знакомому удары ногами и руками в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Опасаясь быть изобличенным в совершении преступления, злоумышленник, угрожая очевидцам происшествия, заставил их закопать тело потерпевшего в подвальном помещении квартиры.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.