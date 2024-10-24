В Карелии дочь посадила отца на 20 лет за изнасилование сестры

Дочь педофила из Карелии, которая добилась 20-летнего срока для отца, рассказала в интервью журналистке Веронике Косаткиной, что не являлась пострадавшей в деле против родственника. Чтобы наказать растлителя, Анастасия уговорила двоюродную сестру и двух молодых людей из деревни, которые тоже подвергались насилию со стороны ее отца в детстве, дать показания. В случае с двоюродной сестрой имело место изнасилование, а инциденты с мальчиками происходили не так давно.

Хотя отец и подвергал Анастасию сексуализированному насилию с пятилетнего возраста, следствие не могло инкриминировать эти деяния мужчине. Статья о насильственных действиях сексуального характера появилась только в 2012 году, а отец трогал дочерей в интимных местах до даты вступления поправок.

Я со всеми ними связалась, со всеми поговорила. <...> Я уговаривала как могла. Всех жертв по очереди я приводила в МВД, чтобы они общались с оперативниками. <...> На двоюродной сестре состав преступления был самый железный, и вот за него вцепились. . То, что со мной делал отец, не являлось преступлением [на дату совершения деяния], — пояснила Анастасия.

Также Анастасия уточнила, что за четыре года до суда над отцом перевезла к себе в Санкт-Петербург из Карелии маму с младшей сестрой — отец часто их избивал. До подачи заявления дочь звонила отцу с предложением отправить его на лечение от педофилии, но тот отказывался признавать проблему. 52-летний растлитель проведет в колонии строгого режима 20 лет. В браке с супругой у него родились четверо детей. Самая младшая дочь, согласно заключению психиатра, не подвергалась растлению, но так же имела психотравмы из-за насилия в семье.

Ранее одна из воспитанниц тренера по армрестлингу Константина Рабиновича из подмосковной Шатуры поделилась с NEWS.ru, что спортсмен домогался ее еще в 2013 году. Тогда она пришла в секцию, будучи 15-летней школьницей. Сейчас в деле тренера фигурируют шесть заявительниц, которые рассказали о сексуализированном насилии с 2019 года. Еще одно заявление было написано отдельно. Сам подозреваемый находится под домашним арестом. Нахождение в СИЗО ему противопоказано по медицинским показаниям — спортсмен передвигается в инвалидном кресле.