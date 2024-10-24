План «Перехват» объявили в Краснодаре после нападения на полицейского

План «Перехват» объявили в Краснодаре после нападения на сотрудника ДПС. Нападавший избил полицейского, забрал его табельное оружие и телефон и скрылся, сообщил телеканалу «Звезда» источник в правоохранительных органах.

По словам источника издания, инцидент произошел сегодня ночью на улице Лузана. В нападении на сотрудников ДПС подозревается 33-летний Марат А. — уроженец Башкирии, который уже несколько лет находится в федеральном розыске.

Сейчас ведутся поиски нападавшего и его подельника, которые, по данным правоохранительных органов, скрываются на территории Краснодара. В связи с этим перекрыты выезды из города, и, по словам очевидцев, уже образовались пробки, пишет «Кубань 24».

По информации МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», большие заторы образовались на улицах Тургенева, Северной и Индустриальной.

«Автобусы маршрута № 9 и троллейбусы маршрутов № 10 и 14 идут с опозданием более двух часов. Также опаздывают троллейбусы № 2, 6 и 13», - говорится в сообщении в Telegram-канале главного городского перевозчика.

Ранее в Магасе неизвестный мужчина напал на сотрудников поста ДПС с отверткой, ранив одного из них. Нападавший был застрелен.