На АЭС на Чукотке отключилась реакторная установка

Реакторная установка на плавучей атомной электростанции (АЭС) «Академик Ломоносов» на Чукотке отключилась 22 октября, сообщается в официальном Telegram-канале ПАТЭС.

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Известно, что системы и оборудование плавучего энергоблока не повреждены. Отключение реактора правого борта т электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла произошло в 14:07 по московскому времени. Реактор левого борта продолжает работать штатно. «Отключение произошло в соответствии с проектными алгоритмами. Пределы и условия безопасной эксплуатации ПЭБ не нарушены. Радиационная обстановка в районе базирования плавучей АЭС соответствует природным значениям. Системы и оборудование ПЭБ не повреждены», — говорится в сообщении.