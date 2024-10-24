Гуфу грозит еще одна статья после драки у бани в Подмосковье

Рэперу Гуфу (Алексей Долматов) грозит административная статья за отказ от медицинского освидетельствования на состояние наркотического и алкогольного опьянения после драки у бани в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Долматова доставили в отдел полиции в подмосковной Апрелевки после драки у банного комплекса. Конфликт начался после того, как музыкант отказался оплачивать счет. По информации канала, компания забронировала баню днем 22 октября. Почти сразу они внесли депозит в размере 15 тысяч рублей.

Через несколько часов музыкант с другом и четырьмя девушками приехали в комплекс: они попросили выключить камеры и оставить их визит в секрете. Однако, когда пришло время уходить, Долматов и его друзья отказались оплачивать счет в размере около 63 тысяч рублей. Вскоре после этого начался конфликт, в ходе которого Гуф ударил 26-летнего Михаила Мартьянова.

Пострадавший оказался полицейским. После драки ему потребовалась медицинская помощь: врачи выявили у Мартьянова сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Согласно анализам, он был трезв. Гуф же отказался проходить медицинское освидетельствование.

Канал ранее сообщал, что, по версии хозяйки бани, компания могла находиться под действием наркотических веществ. При этом окружение Гуфа утверждает, что конфликт произошел из-за того, что рэпера снимали на телефон.