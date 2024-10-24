В реготделении «Единой России» оценили урон от поджога офиса в Перми

Первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев рассказал подробности поджога офиса политической партии, который случился в ночь на 24 октября. По его словам, сразу после сообщения о пожаре правоохранительные органы, оперативные службы, а также сотрудники исполкома и регионального отделения выехали на место.

«В результате выгорело одно помещение – это организационный отдел партии. Остальные помещения пострадали от продуктов горения», – рассказал он на своей странице в соцсетях.

Григорьев пояснил что видеокамеры зафиксировали людей, которые, предположительно, совершили поджог. На месте происшествия обнаружили пять бутылок с зажигательной смесью и горелку.

«Сейчас ведется следствие, будет дана правовая оценка. Негодяи будут пойманы. Обращаю внимание на то, что исполком находится в пристрое к большому жилому дому, наверху детская площадка. Это подонки, которым нет места в нашем обществе. Так оно и будет», – добавил первый зам секретаря реготделения.

Сообщение о пожаре в пермском офисе «Единой России» поступило в полицию вечером 23 октября в 23:41. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Пожар потушили в 00:04.

Злоумышленники разбили окно в офисе и успели бросить две бутылки с зажигательной смесью. При этом у одной из девушек загорелась одежда. После этого поджигательницы скрылись.

Отметим, 23 октября в этом офисе состоялось заседание президиума регионального политсовета «Единой России». На заседании партийцы приняли в свои ряды руководителей четырех районов Перми.