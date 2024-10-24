Раскрыты подробности про задержанного экс-замминистра энергетики

Замминистра энергетики России Анатолия Яновского подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сегодня стало известно о задержании в Москве бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. По данным СМИ, у бывшего замминистра энергетики проходят обыски.

Яновского допрашивают по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК), пишет Telegram-канал.

«По делу о мошенничестве были задержаны директор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрей Моисеенков, а также владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян. Именно они, предварительно, и дали показания против Яновского», - утверждает Shot.

Анатолий Яновский был задержан сегодня в Москве сотрудниками ФСБ. Задержание связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова, подтвердили источники «Коммерсанта».

Летом стало известно о задержании восьмерых фигурантов уголовного дела о мошенничестве на 76,6 млн рублей при ликвидации нерентабельных шахт, которое было возбуждено в Кемеровской области. Среди задержанных было руководство кузбасского филиала Главного управления реструктуризации шахт (ГУРШ) Минэнерго РФ.

В Москве задержали бывшего замминистра энергетики

ТАСС с ссылкой на материалы дела утверждал, что между Минэнерго РФ и компанией «Шахтастрой» из Ростовской области был заключен госконтракт на сумму 304,5 млн рублей на тушение очагов горения породного отвала шахты «Шушталепская», а также на приведение в безопасное состояние остаточных горных работ шахт им. Димитрова и «Байдаевской». Работы были выполнены не полностью, а в контракты «задним числом были внесены недостоверные сведения», в итоге компания получила 76,6 млн рублей.