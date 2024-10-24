В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Яновского

В Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, он допрашивается по делу о хищениях, пишет Telegram-канал Shot. По данным канала, «показания против Яновского дали ранее задержанные по уголовному делу». У бывшего замминистра энергетики проходят обыски.

В 2021 году Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго. Он проработал в министерстве более 20 лет, курировал международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность.

Ранее правоохранительные органы заподозрили бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова в получении взятки в размере 227 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов. Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019 года. В сентябре 2020 года его задержали в рамках расследования дела о хищении 603 млн рублей, выделенных для создания информационной системы.

В конце марта 2024 года суд признал Тихонова виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на суммы 77 млн руб. и $580 тыс. и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был приговорен к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима.