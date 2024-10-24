На российских туристов напали у люксового отеля в Турции

Российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции. Как сообщает Telegram-канал Shot, пьяные местные жители набросились на отдыхающих — один из пострадавших госпитализирован.

Как рассказал пострадавший по имени Филипп, на днях он с женой и парой друзей возвращался из ресторана в пятизвездочный отель Rixos Premium Göcek. В трех минутах от гостиницы они заметили ехавший на встречу скутер с пьяным водителем. Турки стали материться и махать кулаками, и когда россиянин с другом решили дать отпор, из темноты вышла группа из еще шести молодых парней.

Отмечается, что один из местных бросил бутылку в девушку — осколки попали ей в грудь. Другу Филиппа сломали руку. Туристам удалось вырваться и добраться до отеля. При этом скорая и полицейские приехали лишь спустя 30 минут. Россияне переживают, что местные правоохранители специально затягивают расследование происшествия: сейчас они ссылаются на отсутствие необходимых бумаг из госпиталя.

Отмечается, что Филипп и его супруга отдали за отдых в отеле 500 тысяч рублей, однако охрана не стала спасать отдыхающих. Туристы надеются на помощь российского консульства и уже написали туда обращение.