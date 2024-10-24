Актрису Троянову* оштрафовали на 80 тысяч рублей

Замоскворецкий суд Москвы назначил признанной иноагентом актрисе Яне Трояновой* штраф в 80 тысяч рублей за неподачу отчетности о ее деятельности. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет РИА Новости.

Отмечается, что суд рассмотрел два административных дела по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

«Трояновой* назначено наказание в виде административного штрафа, по 40 тысяч рублей по каждому делу», - пояснил представитель судебной инстанции.

При этом максимальный штраф по данной статье для физических лиц составляет 50 тысяч рублей.

Напомним, что ранее в одном из интервью Троянова*, получившая известность благодаря фильмам «Жить», «Кококо» и «Страна ОЗ», назвала заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей. После чего вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в СК России с просьбой проверить высказывания актрисы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить заявления Трояновой*. Сама же актриса назвала слова о том, что она призывает убивать россиян, «байками, которым никто не поверит», и подчеркнула, что «обладает огромной любовью и уважением в народе».

*признана иноагентом в России и внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.