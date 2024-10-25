В Калининграде полицейские подкидывали людям наркотики и издевались над ними

Полицейские из отдела по контролю за наркотиками ОМВД России по Калининграду подкидывали людям наркотики и запугивали их. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Калининградской области.

Трех бывших сотрудников отдела по контролю за наркотиками и двух их коллег из уголовного розыска обвинили в превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Согласно материалам дела, в июле 2022 года сотрудники полиции проводили обыск и обнаружили наркотики у 12-летнего мальчика. Из-за своего возраста он не подлежал привлечению к уголовной ответственности, поэтому правоохранители решили улучшить показатели раскрываемости и внесли в протокол ложные данные, указав, что нашли запрещенные вещества у 33-летней хозяйки квартиры.

Часть из изъятых наркотиков они заставили положить в карман совершенно другую женщину. Стражи порядка пришли к ней в дом в СНТ «Пищевик» и стали угрожать привлечением мужа хозяйки к уголовной ответственности. Также, в ходе обыска у жителя Калининграда, они применили силу, надев на него наручники, и заставили его признаться в преступлениях, связанных с наркотиками. Обнаруженные у него растения конопли были срезаны, а калининградца обвинили в хранении указанного растения в целях сбыта в крупном размере.

В итоге на основании фальсифицированных улик две женщины и мужчина были незаконно привлечены к уголовной ответственности. Двое из невиновных были арестованы, еще одна находилась под домашним арестом.

В 2021 году двое полицейских также избили и издевались над жителем области, чтобы заставить его признать вину в наркотическом преступлении. В отношении другого потерпевшего обвиняемые составили сфальсифицированный административный материал о якобы нарушении им общественного порядка и отправили под арест в качестве наказания.

Когда факты превышения должностных полномочий вскрылись, полицейские были уволены из органов внутренних дел. В ближайшее время экс-сотрудники МВД России предстанут перед судом.