В Перми две девушки подожгли офис «Единой России»

В Перми две девушки подожгли офис партии «Единая Россия». Поджог произошел поздно вечером в среду, 23 октября. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

По предварительным данным, к зданию отделения фракции подошли две девушки и бросили в окна несколько бутылок с зажигательной смесью. После чего они сбежали с места преступления.

— Все происходящее девушки снимали на телефон. На данный момент их личности пока не установлены, — сказано в публикации.

В Иркутской области троих подростков обвиняют в теракте за попытку поджога двух бомбардировщиков ТУ-22М. Об этом 23 октября сообщила Baza. Подростков задержали 18 сентября.

По версии следствия, 17-летний Тамерлан Х., 15-летний Захар Ш. и 17-летний Иван Н. планировали проникнуть на военный аэродром в Усольском районе и поджечь два самолета ТУ-22М.

В Омске двое школьников проникли на территорию авиабазы и подожгли военный вертолет Ми-8 с помощью коктейля Молотова. Инцидент произошел вечером 21 сентября. Школьники бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет, после чего скрылись. Вскоре их задержали.