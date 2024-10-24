Мошенники начали представляться сотрудниками страховых фирм

s1ap7ha7boo7ych33ksПо данным Храпуновой, мошенники звонят жертвам, утверждая, что нужно «обновить» полис, предлагают записаться в «электронную очередь» и помочь обновить данные на «Госуслугах». Цель – выманить код из смс-сообщения.

«Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на «Госуслугах» автоматически. Делать для этого ничего не надо. Полисы ОМС бессрочны», – отметила Храпунова.

Жертвам могут прислать в мессенджер «талон о записи», содержащий опасные ссылки. Переход по этим ссылкам дает мошенникам доступ к банковским приложениям, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью квитанций ЖКХ. Злоумышленники предлагают погасить несуществующие долги и приобрести «чудо-приборы» со скидкой. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0