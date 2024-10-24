В Приамурье женщине вынесли приговор за смерть младенца от борща

По данным судебных органов, женщина не обеспечила необходимый уход за своим новорожденным ребенком, что привело к развитию у него острого воспаления желудка и кишечника. В результате у мальчика возникли проблемы с дыханием и он потерял сознание.

Мать при этом не вызвала скорую помощь, а решила самостоятельно доставить сына в поликлинику. Из-за этого медицинская помощь была оказана с опозданием, и ребенок скончался в отделении интенсивной терапии. Мать признала свою вину и выразила сожаление о случившемся.

Суд приговорил женщину к семи месяцам ограничения свободы. Ей также запретили без разрешения контролирующего органа менять место жительства и выезжать за пределы муниципального района. Ранее сообщалось, что подросток согласился напасть на школу в Приамурье за 1000 долларов.

Личность школьника установили спецслужбы, которые вызвали его на допрос. Несовершеннолетний рассказал, что регулярно подвергался травле со стороны одноклассников и даже назвал имена тех, кто регулярно его унижал.