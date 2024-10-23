Житель Надыма отдал мошеннику 13 миллионов рублей

39-летний житель Надыма отдал телефонному мошеннику 13 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что мошенник обвинил пострадавшего в том, что его данными воспользовался террорист в федеральном розыске. Из-за этого, по словам злоумышленника, мужчина стал соучастником преступной группы. После этого мошенник запугал пострадавшего и заставил его отдать курьеру все сбережения, а также взять кредит на 4,6 миллиона рублей. Кроме того, на месте встречи с курьером пострадавший подписал некие бумаги.

Осознав, что он стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию. Позже злоумышленника задержали — им оказался 23-летний житель Ижевска, который заявил, что выполнял инструкции неизвестного. По его словам, похищенные деньги он передавал неизвестным лицам в Москве, оставляя себе лишь небольшую часть.

Ранее в Мордовии 10-летняя девочка оформила на мать кредит по просьбе мошенников.