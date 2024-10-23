В районе в Коми ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти

Администрация Троицко-Печорского района Республики Коми ввела режим повышенной готовности в связи с разливом нефти. Площадь загрязнения составила около 1 га и будет уточнена в ходе обследования, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

"Причина - авария на трубопроводе ООО "Нижнеомринская нефть". Примерная площадь загрязнения - около 1 га. Администрация Троицко-Печорского района в 16:00 ввела в действие режим повышенной готовности. На 24 октября запланирован выезд оперативной группы ГО и ЧС администрации района. В ходе обследования планируется определить точную площадь загрязнения, возможное распространение загрязнения, оценить нанесенный ущерб. Будет дана оценка о достаточности принятых мер по локализации и ликвидации нефтеразлива. Будем добиваться полной ликвидации последствий и возмещения причиненного ущерба", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

По данным главы Минприроды Коми, разлив обнаружили сотрудники Троицко-Печорского лесничества во время надзорных мероприятий, "имеются два участка загрязнения нефтью в 125-м квартале Нижнеомринского лесничества".

Как сообщила прокуратура республики, разлив произошел из-за аварии на нефтепроводе на территории Нижнеомринского нефтяного месторождения. Организована проверка.